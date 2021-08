Vaccini: Al Bano, 'l'unica controindicazione è non farlo'

(ANSA) - BARI, 09 AGO - Al Bano è il testimonial della campagna vaccinale anti Covid promossa dall'Asl di Brindisi. L'artista pugliese ha accolto l'invito di Stefano Termite, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria, e si è fatto raccontare come procedono le attività di vaccinazione sul territorio. Carrisi, nelle sue tenute di Cellino San Marco, si è congratulato per il raggiungimento del 75% della copertura vaccinale della popolazione e ha lanciato un messaggio a quanti ancora non hanno aderito alla campagna: "L'unica controindicazione che ho trovato - ha detto - è non vaccinarsi. Il vaccino è la salvezza dell'umanità". "Dai dati in possesso della Asl - ha commentato Al Bano - ho saputo che c'è un 5% di miei coetanei che è restio a vaccinarsi, addirittura un 18% dei 50-59enni che è in ritardo col vaccino, il 10% dei 60-69enni e il 6% dei 70-79enni ancora non vaccinati. Vacciniamoci, solo così potremo salvarci". "La vita va vissuta e non bisogna farsi schiavizzare dal Covid. Dobbiamo vincere noi. Vacciniamoci", ha ribadito il cantante. Termite ha sottolineato che "la vaccinazione sta procedendo velocemente, con percentuali elevate: siamo oltre il 75% della popolazione in provincia di Brindisi coperta con la prima dose e al 63% con il ciclo completo". (ANSA).