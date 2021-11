Vaccini per 5-12enni, l'esperto: sicuri, giusto estendere platea

Roma, 5 nov. (askanews) - Vaccino anti-Covid sicuro anche per bambini e adolescenti. Anzi è opportuna la vaccinazione per la fascia d'età 5-12 anni. Ne è convinto il prof. Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia e Diagnostica di immunologia dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che - ad askanews - rassicura sull'efficacia e la sicurezza dei vaccini nell'ipotesi di estendere la vaccinazione agli under 12."I rischi di questo vaccino sono molto contenuti, ho difficoltà a ritenere che questo vaccino nei 5-12 anni si possa comportare diversamente - afferma l'esperto ad askanews - tenendo presente che nei 3mila bambini vaccinati non abbiamo visto nulla. Aggiungo che se qualcuno sostiene che questi vaccini incidono sul materiale genetico dell'uomo perché sono a mRna forse è meglio che studi di più la medicina".È dunque giusto estendere la platea dei vaccinabili?"Io penso che sia opportuno vaccinare anche la platea 5-12 anni - spiega Perno -. Siamo in una situazione in cui ci sono evidenze che indicano la forte opportunità di una vaccinazione; tutte le indicazioni scientifiche vanno nella direzione di una opportunità di vaccinare la popolazione".Rispondendo a chi si dice preoccupato di una vaccinazione ai bambini, l'esperto chiarisce: "Abbiamo ormai dei dati solidi sulla vaccinazione dai 12 ai 18 anni e recentemente sono stati resi disponibili i dati delle vaccinazioni dai 5 agli 11 anni, che mostrano efficacia - molto simile a quella degli adulti e degli adolescenti - e nessun caso di evento avverso serio su 3mila bambini vaccinati", prosegue Perno."Non stiamo sperimentando nulla, non c'è più sperimentazione - assicura il prof. Perno -. Questa idea che il vaccino sia sperimentale è un classico argomento da no-vax che non sta né in cielo né in terra. L'osservazione, quella sì".