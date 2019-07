Uso corretto dei cellulari, al via la campagna d'informazione

Roma, 19 lug. (askanews) - "Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza". È lo slogan della campagna informativa che prende il via oggi, 19 luglio, realizzata dai ministeri della Salute, dall'Istruzione, Università e Ricerca e dall'Ambiente e tutela del territorio e del mare.Gli obiettivi dell'iniziativa di comunicazione dei tre dicasteri rispondono a quanto disposto dal TAR del Lazio (con sentenza n. 500/2019): promuovere il corretto uso degli apparecchi di telefonia mobile (telefoni cellulari e cordless); informare sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi ad un uso improprio di tali apparecchi.I tre ministeri hanno unito, in un tavolo tecnico, le loro competenze e le loro professionalità, anche con la collaborazione degli esperti dell'Istituto superiore di sanità, in modo da realizzare una campagna basata su informazioni autorevoli e scientificamente fondate su quattro punti in particolare: esposizione alle onde elettromagnetiche da cellulare e cordless: consigli utili per ridurre l'esposizione, il punto sulla ricerca, i requisiti di sicurezza degli apparecchi e delle stazioni radio base; interferenze delle onde elettromagnetiche sui dispositivi medici: cosa è bene sapere se porti un pacemaker; tutela della salute: consigli utili legati alla distrazione alla guida e mentre si cammina, dati e informazioni sugli incidenti da distrazione; rispetto dell'ambiente: le indicazioni per smaltire correttamente il vecchio cellulare anche presso i punti vendita.La campagna prevede la diffusione di uno spot sulle reti televisive RAI e di quattro video e quattro infografiche attraverso i social network dei ministeri. Punto di riferimento per gli approfondimenti è il sito internet dedicato, dove poter consultare tutti i materiali: www.cellulari.salute.gov.it.