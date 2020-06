Usa, cala tra i cattolici (anche bianchi) il sostegno a Trump

Roma, 17 giu. (askanews) - Cala tra i cattolici degli Stati Uniti, anche bianchi, il sostegno a Donald Trump per come ha gestito la pandemia da coronavirus.A marzo, secondo un sondaggio dell'autorevole Pew Research Center, il 53% dei cattolici del paese riteneva che il presidente stesse facendo un "buon" o "eccellente" lavoro nel rispondere all'epidemia, all'inizio di maggio la percetuale è scesa al 43, mentre il 56% ritiene che stia facendo "il giusto" o "poco".La disaffezione è più accentuata tra i cattolici ispanici (da 42% a marzo a 29% a maggio di persone soddisfatte del suo agire) e tra le donne cattoliche.Ma anche tra i cattolici bianchi - che hanno sostenuto Trump, ancorché meno dei bianchi evangelicali - è cresciuta l'insoddisfazione. A marzo il 62% riteneva che l'inquilino della Casa Bianca stesse facendo un "buon" o "eccellente" lavoro nel rispondere all'epidemia (tra gli "white evangelicals" l'81%), a maggio il sostegno è sceso al 55% (75% tra gli evangelicali bianchi).Più in generale, i cattolici bianchi sono meno entusiasti del presidente rispetto agli evangelicali bianchi: questi ultimi consierano Trump al 64% "molto" o "abbastanza" religioso (i cattolici si fermano al 44%, il 55% ritiene che egli sia "non abbastanza" o "per niente" religioso) e ritengono al 67% che sia "molto" importante che egli difenda la libertà religiosa (opinione condivisa solo dal 40% dei cattolici bianchi). Diverse tra i due gruppi anche sulle caratteristiche di Trump, con i cattolici bianchi sempre meno calorosi degli evangelicali bianchi: Trump è "autocentrato" (83% dei cattolici, 70% degli evangelicals), prevenuto (51%, 35%), intelligente (68%, 83%), combatte per quello in cui io credo (66%, 81%), onesto (51%, 69%), onesto (48%, 61%), pacato (37%, 49%).Secondo il gesuita Thomas Reese, che ha dedicato a questi dati un'analisi sul Religion News Service, sono tre i motivi di questo iato. Il cattolicesimo, innanzitutto, non predica il "Vangelo della prosperità" in auge in molte "mega-churches" statunitensi guidate da pastori vicini a Trump. In secondo luogo, sebbene molti cattolici bianchi possano votare partito repubblicano per la sua posizione anti-abortista, questione fatta propria da Trump, i sacerdoti cattolici non danno il proprio esplicito endorsement elettorale ad un candidato. Infine, "Francesco è visto come un Papa che si oppone alla maggior parte delle posizioni di Trump sul cambiamento climatico, il multilateralismo, la sanità pubblica, il razzismo, gli immigrati, i rifugiati e i poveri". E mentre i democratici tendono a valutarlo meglio, Jorge Mario Bergoglio gode della opinione positiva anche del 71% dei repubblicani.