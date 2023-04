Urto fra treni merci a Firenze, feriti 2 macchinisti

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Accertamenti in corso a Firenze su un urto fra due treni merci avvenuto lunedì sera sulla ferrovia nei pressi di Firenze Nord, vicino a viale XI Agosto. Secondo quanto ricostruito, sono rimasti feriti due macchinisti, uno di 21 anni e uno di 36 anni, entrambi ricoverati in codice giallo per traumi al pronto soccorso di Careggi. L'urto viene definito lieve dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con carabinieri, 118, personale Asl per la prevenzione sul lavoro. (ANSA).