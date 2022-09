Urso: compagna elettorale aggressiva fa gioco Russia e Cina

Roma, 5 set. (askanews) - "Una campagna elettorale aggressiva e che tende a delegittimare e criminalizzare gli avversari fa il gioco della Russia e della Cina e della loro narrazione che le nostre democrazie sono deboli ed è meglio il loro. Questa è la loro narrazione". Lo ha detto il presidente Comitato parlamentare per la Sicurezza della repubblica, Adolfo Urso, intervenendo alla presentazione del libro "La sicurezza come interesse costituzionale. Il caso 'Copasir'" in corso nella Sala Capitolare di Palazzo Minerva al Senato."Dobbiamo abbassare i toni perché tutti facciamo parte della stessa nazione e dello stesso Stato", ha aggiunto Urso.