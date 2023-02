Maltempo Italia, in arrivo un 'Medicane': che cos'è e dove colpirà. Le previsioni

Uragano in arrivo al Centro-Sud e parte del settore adriatico. Poi nel weekend tornerà il sole ed il caldo su tutta l’Italia. Un uragano mediterraneo, o MediCane dalla sintesi delle parole MEDIterranean hurriCANE, sta infatti per colpire la Sicilia e non solo. In arrivo venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell’isola e la bassa Calabria. E' infatti scattata l'allerta rossa in Sicilia e Calabria.

Forti temporali accompagnati da violente raffiche di vento interessano dalla notte scorsa la Sicilia Orientale, dove è caduta anche la neve. Dopo l'allerta rosso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico diramato dalla Protezione civile, molte scuole, parchi pubblici e cimiteri sono chiusi. In diversi Comuni sono stati attivati i Centri operativi comunali e i sindaci invitano ad uscire solo in caso di necessità. È temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, un tratto della strada statale "Orientale Sicula" a causa un allagamento, provocato da una mareggiata, a Santa Margherita (Messina). A Giardini Naxos, sempre nel Messinese, è stata chiusa al transito la via Calcide Eubea, che si trova nei pressi del molo di Schisò particolarmente colpito da onde altre anche cinque metri. Allagati i lungomari di diverse città costiere ioniche della Sicilia. L'Etna è innevata anche a quote più basse.

Le previsioni. Instabilità nevosa che continuerà a interessare le regioni centro-meridionali, in particolare il versante adriatico e ionico. Neve che potrà raggiungere le coste di Marche e Abruzzo, oltre che le pianure. Continueranno le intense nevicate in Appennino e sui rilievi della Sicilia oltre i 400-600m, su quest'ultima sarà una giornata di forte maltempo con precipitazioni abbondanti localmente a carattere di nubifragio, prudenza. Andrà decisamente meglio al Nord e sulla Toscana con cielo soleggiato o poco nuvoloso. Le temperature saranno ovunque sotto la media con valori in giornata compresi tra 3 e 7°C al Nord, tra 3 e 9°C al Centro e tra 6 e 11°C al Sud. Vento burrascoso con raffiche anche oltre gli 80-90 km/h dai quadranti orientali e mareggiate intorno alla Sicilia, specie sul versante ionico.

Meteo venerdì 10. Tempo in netto miglioramento sulle regioni adriatiche dove avremo un'alternanza di nubi e schiarite. Sarà ancora perturbato invece all'estremo Sud, specie al mattino, in particolare tra Calabria meridionale e Sicilia. Su quest'area sono attesi rovesci anche intensi e nevicate abbondanti a partire dai 600-700m, in rialzo oltre i 900m dal pomeriggio. Piogge a carattere di nubifragio tra Catanese, Ragusano e Siracusano. Soleggiato al Centro-Nord. Forti gelate nelle ore notturne sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro, più mite solo all'estremo Sud. Massime in graduale rialzo con punte di 12-14°C tra Lazio, Campania e Sardegna. Vento burrascoso da ENE intorno alla Sicilia, fresco da Nord altrove.

Un uragano mediterraneo è previsto sulla Sicilia, dove è già in corso una forte perturbazione. In arrivo venti di tempesta, piogge torrenziali e nevicate storiche, in particolare tra il settore orientale dell'isola e la bassa Calabria. Lo afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, che conferma la struttura ciclonica che spaventa parte del Sud e che potrebbe portare disagi fin sulla Sardegna orientale. Si tratta di un ciclone in risalita dalla Tunisia con un 'cuore caldo': in arrivo nubifragi di neve su Etna e Aspromonte, accumuli di neve fresca superiori al metro e mezzo in 48 ore. Previste anche piogge torrenziali fino a domani, soprattutto sulla Sicilia ionica. Da Portopalo di Capo Passero fino a Messina i cumulati potrebbero superare i 200 mm di pioggia. Questo potenzialmente potrebbe causare alluvioni lampo e un elevato rischio idrogeologico per colate di fango. La possibilità di avere un uragano mediterraneo a febbraio, remota fino a pochi anni fa, non è esclusa nelle prossime ore a causa principalmente di 2 fattori: l'afflusso di aria gelida dalla Russia e la presenza sul mare di aria calda ed umida.

Nel dettaglio - Giovedì 9. Al Nord: sole e freddo. Al Centro: instabile sulle adriatiche con neve fin sulle coste, fenomeni anche sulla Sardegna orientale con neve in collina. Al Sud: grave maltempo in Calabria e Sicilia con tanta neve oltre i 500 metri specie sui settori tirrenici ed ionici.

- Venerdì 10. Al Nord: sole; molto freddo al mattino. Al Centro: prevalenza di sole, molto freddo al mattino. Al Sud: ancora forte maltempo su Sicilia e Calabria, migliora in serata.

- Sabato 11. Al Nord: sole e freddo durante la notte. Al Centro: prevalenza di sole, ma freddo fino al mattino. Al Sud: tempo in deciso miglioramento.

Tendenza: rimonta dell'Anticiclone con ritorno del sole; ancora freddo nella notte, aumento sensibile delle temperature massime fino a 19°C anche al Nord. (AN