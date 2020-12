(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Un uomo di 60 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una rapina. L'uomo è stato trovato agonizzante per terra, verso le 18, con un profondo taglio alla gola. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello. Alcuni testimoni avrebbero visto gli autori dell'aggressione. Le indagini sono condotte dai carabinieri. (ANSA).