Uomo muore carbonizzato in un incendio in appartamento a Roma

Roma, 16 lug. (askanews) - Un uomo di 62 anni è morto carbonizzato in un incendio scoppiato in un appartamento al Tufello, a Roma.I vigili del fuoco hanno reso noto che alle 19.45 circa squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Roma sono intervenute a Via Monte Massimo incrocio Via delle Isole Curzolane, per un incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio di cinque piani. Sul posto due squadre dei vigli del fuoco, un'autobotte, il carro autoprotettori, un'autoscala e il capo turno provinciale. Il personale prontamente intervenuto ha iniziato l'opera di spegnimento delle stanze coinvolte dalle fiamme evitando il propagarsi dell'incendio in altre stanze. Durante l'opera di spegnimento dell'appartamento è stato evacuato l'edificio con l'ausilio dell'autoscala. Al termine dell'intervento è stato trovato il corpo di una persona senza vita carbonizzata (sesso maschile, nazionalità italiana, nato il 1957) mentre la mamma con una signora del condominio sono state trasportate all'ospedale. L'appartamento al momento è inagibile.L'appartamento a quanto si apprende è dell'Ater, Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale della Regione Lazio.