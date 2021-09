(ANSA) - ROMA, 03 SET - "In bocca lupo a tutti i giovani che oggi iniziano il loro percorso verso la facoltà di Medicina. È un impegno importante per il futuro di ciascuno di loro ma lo è ancora di più per il futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale". Così su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. (ANSA).