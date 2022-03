Università Parma lancia rassegna su 'La questione penitenziaria'

Roma, 8 mar. (askanews) - L'Università di Parma lancia la seconda edizione della rassegna "Tra diritto e società. La questione penitenziaria": un ciclo di seminari, promossi dal Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici e internazionali, dedicati alle tematiche carcerarie.I sei incontri - informa una nota dell'Ateneo - sono ideati e organizzati da Fabio Cassibba e Chiara Scivoletto, docenti, rispettivamente, di Diritto penitenziario e di Criminologia presso il Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici ed internazionali e si rivolgono in primis alle studentesse e agli studenti iscritti ai Corsi di laurea del Dipartimento.Per l'importanza dei temi trattati e dei relatori coinvolti, tutti gli appuntamenti (in modalità webinar, su piattaforma Teams) saranno aperti alla partecipazione degli operatori, degli studenti degli istituti scolastici superiori e della cittadinanza tutta. Il primo appuntamento è fissato il 15 marzo alle ore 15 e tratterà della Giustizia riparativa. I relatori saranno Marco Bouchard, Presidente di Rete Dafne Italia, Giovanni Ghibaudi, Presidente del Comitato nazionale dei mediatori esperti in giustizia riparativa e Isabella Mastropasqua, Dirigente del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia. Il secondo seminario, in programma il 31 marzo alle ore 15, intitolato: Le infinite riforme. Il carcere e la città, vedrà la partecipazione di Stefano Anastasia, della Conferenza dei Garanti per le persone private della libertà personale, di Giuseppe Mosconi dell'Università di Padova e di Giacinto Siciliano, Direttore della Casa Circondariale di San Vittore di Milano.Si proseguirà il 13 aprile 2022, alle ore 15, per trattare di "Carcere duro" e diritti fondamentali del detenuto. Dialogheranno sul tema Pasquale Bronzo, dell'Università La Sapienza di Roma, Veronica Manca, avvocata del coordinamento di "Diritto di difesa" e Gabriele Terranova, Presidente della Camera penale di Prato.Il quarto appuntamento, previsto per il 26 aprile 2022 alle ore 15, sarà dedicato a: La sicurezza e l'uso legittimo della forza. Il tavolo dei relatori sarà composto da Pietro Buffa, Provveditore del Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria della Lombardia, da Cosima Buccoliero, Direttrice dell'Istituto penale minorile 'C. Beccaria' di Milano, da Alessandro Maculan, dell'Università di Padova e da Angelo Napolitano, Dirigente di Polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale di Pavia.Il penultimo incontro è in programma il 4 maggio 2022, alle ore 15. Si parlerà di Sex offenders e "infami": i bisognosi di protezione dentro e fuori dal carcere. Il tema verrà affrontato da diverse prospettive professionali: ne tratteranno Laura Cesaris, Università di Pavia e Garante dei detenuti della Provincia di Pavia, Monica Dotti e Paolo De Pascalis, del Centro LDV dell' Azienda USL di Modena, Fabio Gianfilippi, del Tribunale di Sorveglianza di Spoleto e Silvia Merli, presidente del ClPM Emilia di Piacenza.Il ciclo si chiuderà il 12 maggio (ore 13) con un appuntamento su: Il diritto allo studio in carcere. Pensare il futuro. Quest' ultimo seminario si svolgerà in presenza presso il teatro degli Istituti penitenziari di Parma (via Burla) e vedrà la partecipazione di Franco Prina, presidente della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli penitenziari (l'organismo della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane dedicato allo studio in carcere), che dialogherà con Vincenza Pellegrino, delegata del Rettore Andrei ai rapporti con gli Istituti penitenziari di Parma e con Francesca Vianello ed Elton Kalika, dell'Università di Padova. Questo appuntamento richiede la prenotazione, secondo le indicazioni contenute nella locandina.Il Coordinamento scientifico dell'iniziativa è curato da Fabio Cassibba e Chiara Scivoletto. La segreteria organizzativa è affidata a Virginia Oddi e a Ettore Crippa. E' previsto il riconoscimento di 3 CFU extra-curricolari per gli Studenti iscritti a Corsi di laurea del Dip. GSPI (a fronte della partecipazione ad almeno 4 seminari).