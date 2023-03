Università: a Macerata dottorato ad honorem a Dante Ferretti

(ANSA) - MACERATA, 02 MAR - In occasione dell'inaugurazione del 733/o anno accademico, l'Università di Macerata celebrerà lo scenografo maceratese, tre volte premio Oscar, Dante Ferretti con il conferimento del dottorato honoris causa in Umanesimo e Tecnologie. Ma il prossimo 13 marzo, giorno dell'inaugurazione, l'ospite d'onore sarà il ministro dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini. Ad annunciarlo è stato il rettore John McCourt stamani durante la presentazione del programma, insieme alla prorettrice Catia Giaconi e al direttore generale Mauro Giustozzi. Il rettore, motivando la decisione di conferire il dottorato honoris causa, ha ricordato che quest'anno è l'ottantesimo compleanno del pluripremiato artista amato da Hollywood, e così l'Università ha voluto onorarlo con il più alto titolo accademico, rilasciato per la prima volta dall'Ateneo, con questa motivazione: "Per il profondo valore umanistico del suo lavoro e l'alta specializzazione delle sue opere, che alla maestria artigiana della terra d'origine uniscono la più sofisticata ricerca tecnologica". Questa assegnazione - è stato sottolineato - "valorizza i percorsi avviati dal corso di dottorato in Umanesimo e Tecnologie nell'ambito delle arti figurative e musicali e delle innovazioni tecnologiche a supporto delle stesse". La cerimonia si terrà alle ore 15:00 nella splendida cornice della Collegiata di San Giovanni, divenuta Cattedrale, riaperta al pubblico pochi mesi fa. La manifestazione sarà aperta alle 14:30 dal corteo degli accademici. (ANSA).