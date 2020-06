Univerità, Manfredi: a settembre si torni in aula

Roma, 15 giu. (askanews) - "A settembre si torni a fare lezione in aula". Il ministro dell'Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, in un'intervista a "Repubblica" sprona gli atenei titubanti a riaprire. Solo 17 faranno esami in presenza a luglio."Intanto è un segnale - spiega Manfredi - Ma dopo l'estate, se lo consentirà l'andamento del contagio, bisogna ripartire il più possibile in presenza. L'università è una comunità".Manfredi sottolinea che i "i servizi online andranno garantiti solo per gli studenti internazionali, i fuori sede che non saranno in grado di spostarsi e laddove l'affollamento non consente la frequenza a tutti". Il mio invito, dice ancora il ministro, "è a non contrapporre la didattica in presenza a quella a distanza, non buttiamola in scontro. Il tempo in cui il docente sale in cattedra e parla di fronte agli studenti, cioè la lezione frontale va rivista. Innovare la didattica è una esigenza e in questo la tecnologica può aiutare. La mia idea è che la didattica è interazione, che si debba stare in aula senza però fare crociate anti tecnologiche".