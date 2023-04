Una metropoli di comunità: Fabio Novembre al Fuorisalone con IQOS

Milano, 18 apr. (askanews) - Una città avveniristica, immaginata come installazione immersiva, ma anche come spazio di comunità. È questo il progetto che il designer e architetto Fabio Novembre ha realizzato per lo spazio IQOS in occasione del Fuorisalone 2023, partendo dalla forma dell'ultimo dispositivo di nuova generazione di Philip Morris, a cui l'artista ha cambiato la scala."Mi sono semplicemente visualizzato questi 17 milioni di utilizzatori di IQOS nel mondo - ha detto Novembre ad askanews - e ho pensato che avevano qualcosa in comune, una passione che li unisce ed è bello ragionare sulle cose che uniscono le persone. Metropolis è veramente questo immaginare le persone unite da una passione comune, e queste passioni possono essere di qualunque tipo. Intanto diamo un credito a questi 17 milioni di persone che hanno abbandonato la combustione, quindi c'è un percorso evolutivo in atto e io sono assolutamente per l'evoluzione".Per questi dispositivi IQOS ILUMA Novembre ha inoltre disegnato i pattern grafici, dando vita a una limited edition di accessori. E per Philip Morris si rinnova la relazione con la Design Week milanese e il Fuorisalone "Anche in questa edizione - ha spiegato Gianluca Iannelli, Head of Marketing & Digital di Philip Morris Italia - continuiamo con la tradizione degli ultimi anni, affiancandoci ad artisti e designer di fama internazionale. Nelle scorse edizioni abbiamo lavorato con artisti come Felice Limosani o la Truly Design Crew, e loro hanno sempre cercato di lasciarsi affascinare e ispirare dalla community di Iqos, una community che conta oltre due milioni di persone che hanno scelto di condividere la visione di Philip Morris, ossia quella di un futuro senza fumo".E i grattacieli di Fabio Novembre sono una delle possibili manifestazioni di questa visione.