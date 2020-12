Un presepe hi-tech in chiesa Città Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 26 DIC - Presepe "hi-tech" al tempo del Covid ai piedi dell'altare della piccola e suggestiva chiesa di Nuvole dedicata a San Biagio (protettore della "gola") a Città di Castello. E' stato realizzato dal parroco, don Giorgio Mariotti, già ideatore di numerose iniziative finalizzate ad un corretto utilizzo di smartphone, tablet, computer ed altri prodigi della tecnologia, indispensabili ma da usare con cautela per evitare rischi alla salute. Accanto alla capanna della natività ed alcune statuine - spiega il Comune di Città di Castello -, spuntano immagini di vita moderna: cellulari di ultima generazione, tralicci, antenne, ripetitori, ponti radio. Il presepe è stato realizzato dai ragazzi della parrocchia. "Nella sua semplicità il presepe di Nuvole, realizzato da due ragazzini - spiega don Giorgio Mariotti - ha una profondità teologica profonda. Con la venuta del Figlio di Dio in mezzo a noi lui ci riporta la 'connessione con Dio' che era stata interrotta con il peccato di Adamo ed Eva. Ecco 'l'Antenna" dello Spirito Santo che 'trasmette' la Nuova Vita in Cristo a coloro che 'aprono' i loro 'Cellulari del cuore' a questa 'Comunicazione'". (ANSA).