'Un orso sul balcone', paura per due coniugi nel frusinate

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Un orso sul balcone. E' la sorpresa, non proprio gradita, per due coniugi di Pescosolido, nel frusinate, che non hanno passato una notte proprio tranquilla. La loro disavventura, dopo l'intervento dei carabinieri, l'hanno raccontata sui social. "Io e mio marito abbiamo avuto un incontro ravvicinato con l'orso. Un vis à vis a meno di un metro di distanza, ci separava la ringhiera del terrazzo. Sentendo dei rumori provenienti dal terrazzo della camera da letto al primo, incauti, incoscienti pensando a qualche malintenzionato, siamo usciti con le luci dei telefonini, io ho urlato praticamente in faccia all'orso: chi c'è lì e per risposta l'orso mi ha rugliato in faccia cercando di raggiungermi con una zampata -scrive Annalisa Castagna- alla debole luce del telefonino sono riuscita a contare tutti i denti che aveva in bocca più la lingua rossa, con un salto all'indietro sono rientrata dalla portafinestra a 4 mt di distanza, mio marito che si trovava nell'angolo alla mia destra vedendosi braccato poiché intanto l'orso aveva scavalcato, si è visto costretto a buttarsi di sotto". Una caduta, racconta la donna, che ha provocato danni non gravi fortunatamnete. (ANSA).