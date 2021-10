"E' un volo storico", il commovente messaggio del comandante dell'ultimo volo Alitalia. Ascolta l'audio - Esclusiva

"E' un volo storico": così il comandante dell'AZ1586, Andrea Gioia, con la voce rotta dall'emozione ha esordito ai microfoni per salutare personalmente i passeggeri dell'ultimo volo di Alitalia, partito giovedì sera da Cagliari e diretto a Roma. “Questa sera l’ultimo volo di Alitalia coincide anche con il mio ultimo volo con la coda tricolore che ho portato con grande orgoglio nei cieli di mezzo mondo”. Una lunga carriera, la sua, come ha raccontato: “Sono entrato nella scuola di volo a poco più di 21 anni, peraltro ironia della sorte proprio qui a Elmas, sono diventato pilota di linea a 23 anni e comandante a 33 anni”. E questo, ha aggiunto, “non è un volo come tutti gli altri. Da domani Alitalia non volerà più e sarà quindi la fine della grande epopea della compagnia italiana”. Esserne al comando “per me è un onere ma anche un onore e un privilegio”.

Quindi, ha aggiunto poco prima del decollo: “Ora rilassatevi e godetevi questo volo storico e mettete da parte la carta di imbarco che rappresenta un pezzetto di storia dell’aviazione italiana. All’arrivo sarò alla porta per salutarvi e ringraziarvi a uno a uno come sempre”. Ringraziamenti che ha rinnovato poco prima dell’atterraggio, in volo, rivolgendosi in particolare ai suoi compagni di lavoro: “Ringrazio in particolare tutto il mio equipaggio - ha sottolineato - perché nessuno di loro, come me, domani tornerà a volare”. Il saluto del comandante è stato accolto con un lungo, fragoroso applauso da parte dei 130 passeggeri a bordo. E qualcuno si è lasciato andare ad un “bravoooo”, non esultante ma molto commosso. Da oggi per oltre 7 mila lavoratori c’è solo la cassa integrazione straordinaria e la speranza per alcuni di poter essere richiamati a bordo una volta che Ita prenderà quota

Dopo 74 anni Alitalia è atterrata definitivamente. Il volo AZ1586 Cagliari-Roma, partito poco dopo le 22 dal capoluogo sardo e atterrato alle 23,25 era l’ultimo della compagnia, che ha dalla mezzanotte ha lasciato il posto a Ita La Newco che partirà oggi con 52 aerei e 2800 dipendenti. . Un viaggio che è anche l'ultimo collegamento italiano con la Sardegna, destinazione storica di Alitalia: nella gara per la continuità territoriale con l'isola, infatti, la low cost spagnola Volotea ha avuto la meglio su Ita. La stessa Ita si è aggiudicata all'asta il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com per 90 milioni di euro.

Appena atterrato, l’ultimo volo di Alitalia ha fatto un lungo giro per lo scalo di Fiumicino quasi come se fosse una sorta di “inchino” o di ringraziamento. Non solo, ma all’uscita nel “finger”, ad attendere l’equipaggio anche alcuni addetti alla manutenzione che hanno portato dei fiori in segno di omaggio alle hostess. Molte le telecamere e anche molti i passeggeri che hanno chiesto di fare selfie e autografi sulla carta d’imbarco. Il comandante aveva consigliato infatti di conservare questo “pezzetto” di storia dell’aviazione civile.

Era il 5 maggio di 74 anni fa quando iniziava la storia dell'Alitalia. Un decollo targato Alitalia-Aereolinee Italiane Internazionali, con il primo volo nazionale Torino-Roma-Catania, seguito due mesi dopo dal primo volo internazionale da Roma a Oslo con 38 passeggeri a bordo. Tre anni dopo arrivano le prime hostess, con le divise delle sorelle Fontana, entrano in linea i quadrimotori DC4 e si introducono pasti caldi.

Dieci anni dopo l'Alitalia cresce, diventa Alitalia-Linee Aeree Italiane, una compagnia con 3.000 dipendenti e 37 aerei che scala la classifica internazionale dal 20esimo al 12esimo posto. Di lì è un crescendo che la porta nel 1960 a diventare la compagnia ufficiale delle Olimpiadi di Roma e a trasportare per la prima volta oltre un milione di passeggeri. Nel 1969-70 arriva l'iconica “A” tricolore sugli aerei al posto della “Freccia Alata”, negli anni Ottanta viene rinnovata la flotta e nel 1991-92 le divise e gli interni portano la firma di Giorgio Armani.

Negli anni Novanta però arrivano le prime difficoltà, complici la liberalizzazione del trasporto aereo e una serie di scelte sbagliate che fa lievitare le perdite. Nel 2008, per evitare la vendita ad Air France-Klm, viene creata una cordata di imprenditori italiani, i cosiddetti “Capitani coraggiosi”, ma l'avventura di Alitalia Cai non dura molto. Nel 2015 ci riprova Etihad, ma nemmeno il ricco investimento da 1,7 miliardi riesce a evitare l'amministrazione straordinaria, che scatta il 2 maggio 2017 e arriva ai giorni nostri con la compagnia che il 14 ottobre 2021 chiude i battenti.