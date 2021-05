"Non dite mai 'povera' ma 'beata Carla": fiori e lacrime al funerale di Carla Fracci

L'applauso si è levato dal sagrato della Chiesa di San Marco all'arrivo del feretro della più grande stella italiana della danza, all'uscita un misto di affetto, commozione e compostessa lo ha visto sfilare a bordo dell'auto che fendeva le ali di folla sulle note della Traviata di Giuseppe Verdi, avo di Carla Fracci. Si è consumato così l'ultimo saluto all'etoile scomparsa a 84 anni, con la diretta dalla chiesa milanese trasmessa in tv dalla Rai. E i molti colleghi stretti attorno a questa eccellenza dello stile, dell'arte, della dedizione alla bellezza della cultura. Durante la messa il cantautore Giovanni Nuti ha letto queste parole: "Quando volete ricordarmi per favore non dite mai 'la povera Carla', ma 'beata Carla'. E ora regalatemi il vostro sorriso e ricordatemi con il mio"

L'omaggio di Bolle e delle altre stelle della danza

Tanti i colleghi arrivati a renderle omaggio nella chiesa di San Marco a Milano. Fra di loro Roberto Bolle, la prima ballerina scaligera Nicoletta Manni, Martina Arduino. A celebrare la funzione è monsignor Gianni Zappa, parroco di San Marco, la chiesa vicino a cui Carla Fracci viveva, dove fu eseguito per la prima volta il Requiem di Verdi nel 1874. Sulla bara di Carla Fracci un grande cuscino di fiori bianchi. Ai lati i gonfaloni del Comune di Milano, della città Metropolitana e della Regione, oltre alle corone di fiori inviate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla presidenza del Consiglio. Tante le persone che hanno voluto essere presenti alla cerimonia, molte rimaste fuori. Per questo motivo le porte della chiesa sono state lasciate aperte.

Le parole di chi l'ha amata

Tra i primi ad arrivare era stato il marito della grande danzatrice Beppe Menegatti, sorretto dagli altri familiari ma ancora con la forza di lanciare un suo messaggio. "Abbiate cura del Teatro, della Scala - ha detto - e soprattutto della danza che è sempre più viva ed è tra le bellezze che salverà il mondo". Madre premurosa, compagna di Beppe, nonna e ballerina: è stato un ritratto di Carla Fracci a 360 gradi quello che ha tratteggiato Paolo Maria Noseda nel suo intervento al funerale dell'étoile a cui si è svolto nella chiesa di San Marco a Milano. Un intervento in cui lo scrittore e amico si è rivolto direttamente a Carla. "La tua lealtà nei confronti di te stessa e della tua arte ti ha reso una paladina della difesa degli artisti. Ricordo ancora la tua veemenza nel difendere le vittime di tagli sconsiderati nel mondo dello spettacolo" ha detto ricordando anche la sua difesa di Pietro Valpreda, il ballerino anarchico accusato della strage di piazza Fontana. Sei stata spesso fraintesa come capita a coloro che non hanno filtri nel difendere ciò che considerano sacro ma infine - ha aggiunto - hai sempre vinto tu".

Un abbraccio speciale

"In 5 anni ho assistito a tanti funerali, purtroppo, come quello di Umberto Veronesi, e altri amici, ma mai ho visto una comunità stringersi così con tanto affetto come sta facendo Milano nei confronti di Carla Fracci" ha detto il sindaco Beppe Sala. In chiesa anche il ministro della Cultura Dario Franceschini e il sovrintendente della Scala Dominique Meyer.