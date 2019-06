Ufficiale Cile Pinochet, arresto a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 5 GIU - Un ufficiale del Cile di Pinochet è stato arrestato a Parma dalla Polizia: su Walther Klug Rivera, 69 anni, pendeva un mandato di cattura internazionale emesso nel Paese sudamericano nel 2015, dopo una condanna a 10 anni per sequestro di persona, accusato di un episodio del 18 settembre 1973, 6 giorni dopo il colpo di stato che rovesciò Allende. Avrebbe rapito un militante comunista, che poi sparì, destino di migliaia di persone in quegli anni. Klug Rivera poi si trasferì in Germania, ma due giorni fa, come riferito dalla Gazzetta di Parma, ha lasciato il documento in un albergo della città, dove era di passaggio, e la sua presenza è stata rilevata dalla Polizia. In Corte di appello il giudice Eleonora Frangini ha convalidato e disposto il carcere, come chiesto dal sostituto procuratore generale Valter Giovannini, in attesa che dal Cile arrivino gli atti per l'estradizione. Il cileno, assistito dall'avv.Alessandro Sivelli, non ha risposto a domande, confermando solo di essere stato un ufficiale.