Ue, Salvini: Italia non si accontenta più delle briciole

Roma, 17 giu. (askanews) - "L'Unione Europea ha ammazzato un popolo e spalancato le porte alla Cina che si è comprata un paese attraverso un porto . L'Italia non è la Grecia: contiamo di convincerli con il buon senso e con i dati. Taglieremo le tasse lo stesso e a Bruxelles se ne dovranno fare una ragione".A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Washington dove inconterà il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo."Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole".