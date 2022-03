Ucraina: tanti bus in arrivo al confine di Tarvisio

(ANSA) - TRIESTE, 10 MAR - Sei, sette autobus, una ventina di auto private e qualche pullmino. Sono gli automezzi giunti questa mattina al confine di Tarvisio (Udine) con a bordo profughi ucraini, donne e bambini, soltanto in un'ora e mezza. Si tratta prevalentemente - stamani - di autobus con targa polacca, mentre molto pochi sono quelli ucraini - ma che trasferiscono persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Il numero di autobus rientrerebbe nella media degli ultimi giorni e sarebbe aumentato rispetto a una settimana fa, secondo alcuni operatori del posto. Tarvisio è uno dei due punti di ingresso in Italia attraverso il Fvg, l'altro, quello triestino di Fernetti, sembra scelto da un numero più basso di automezzi che portano profughi ucraini. A quanto si apprende, tra gli autobus transitati questa mattina proprio per Fernetti, ce ne sarebbe stato uno con a bordo bambini sottoposti a cure oncologiche. (ANSA).