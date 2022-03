Ucraina, "Stop this music": il messaggio di pace dei ballerini

Roma, 10 mar. (askanews) - "Questa Musica non piace a Nessuno". È il messaggio di pace lanciato dalla comunità di ballerini italiani e stranieri che hanno voluto far sentire la propria voce sulla guerra in Ucraina.Per il progetto "Stop this music", hanno ballato sul suono assordante delle sirene e delle bombe che esplodono, coprendosi le orecchie. Da Roma a Milano, fino a Petra e in altre città."Non ha importanza quanto piccolo o grande sia il gesto, non ha importanza quanti ci ascolteranno, è necessario oggi unire ogni nostra energia per dimostrare vicinanza a chi sta subendo tutto questo" hanno detto."Questi suoni sono strazianti, un pugno nello stomaco per chiunque abbia un cuore e per fermarli non basterà tapparsi le orecchie. L'umanità deve tornare a farsi sentire più forte della guerra e a volte un gesto vale più di mille parole. Portare le mani alle orecchie non rappresenta il voler ignorare ciò che accade ma è un invito a fermare questa 'musica'".