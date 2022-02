Ucraina, Speranza: giusto mobilitarsi tutti per stop alla guerra

Roma, 26 feb. (askanews) - "Credo sia importante che tante persone nel mondo si stiano mobilitando per chiedere lo stop a questo conflitto inaccettabile e senza ragioni, deve tornare in campo la diplomazia, abbiamo bisogno di una posizione molto forte da tutti i paesi e la spinta dell'opinione pubblica in queste ore va nella direzione giusta: la guerra non è mai la soluzione. Le piazze chiedono il ritorno al dialogo e lo stop alla guerra".Così il ministro della Salute Roberto Speranza alla manifestazione per la pace in piazza santi Apostoli a Roma organizzata da sindacati, rete pacifista e Anpi."Il governo italiano in accordo con i partner europei lavora per sanzioni pesanti alla Russia - ha aggiunto - per far capire al governo russo che ciò che ha fatto è inaccettabile".