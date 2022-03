Ucraina, S.Sede: Papa profondamente preoccupato per guerra in corso

Città del Vaticano, 8 mar. (askanews) - "Confermo la telefonata tra il Cardinale Segretario di Stato e il Ministro degli Esteri russo". Rispondendo alle domande dei giornalisti, il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato il colloquio telefonico di stamane aggiungendo: "il Cardinale ha trasmesso la profonda preoccupazione di Papa Francesco per la guerra in corso in Ucraina e ha riaffermato quanto detto dal Papa domenica scorsa all'Angelus. In particolare ha ribadito l'appello perché cessino gli attacchi armati, perché si assicurino dei corridoi umanitari per i civili e per i soccorritori, perché alla violenza delle armi si sostituisca il negoziato. In questo senso, infine, il Segretario di Stato - ha concluso Bruni - ha riaffermato la disponibilità della Santa Sede a fare di tutto, a mettersi al servizio per questa pace".