Ucraina: Liguria, primi bambini profughi a scuola

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Tre piccoli profughi ucraini arrivati in Liguria cominceranno presto la scuola all'istituto comprensivo di Borghetto Vara (La Spezia). Il preside, Nicola Iannalfo, si è detto disponibile a ospitare le famiglie. Lì sono stati destinati dall'Ufficio scolastico regionale che sta organizzando l'arrivo dei piccoli nelle scuole liguri. Una quarta bambina, che ha 8 anni, andrà a scuola a Voltri, nell'istituto gestito dalle suore. La mamma, che è infermiera, dovrà lasciarla per tornare in Ucraina. L'ufficio scolastico regionale ha avviato un monitoraggio sulle scuole che potranno ospitare i piccoli profughi e intanto sta cercando mediatori linguistici e culturali per agevolare l'integrazione dei bambini. (ANSA).