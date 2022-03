Ucraina, la guerra continua e purtroppo il peggio deve ancora venire

La guerra in Ucraina continua e purtroppo il peggio deve ancora venire. Dopo sei giorni di combattimenti senza il conseguimento di successi rilevanti né dal punto di vista sostanziale né da quello simbolico le forze armate russe hanno deciso di cambiare strategia e di usare la mano pesante.

Presupposti sbagliati

Appare ormai chiaro che i piani originali orditi dal Cremlino si basassero su presupposti rivelatisi sbagliati. L’idea era che con una forza d’invasione di quasi 200mila uomini supportati da aviazione, marina e unità da sbarco, la guerra sarebbe stata rapida. Forti della loro superiorità le armate russe avrebbero trovato scarsa resistenza, le città dopo qualche scaramuccia si sarebbero arrese, l’odiato governo ucraino sarebbe stato rovesciato e l’esercito e le truppe speciali avrebbero potuto occupare Kjiv senza doversi impegnare più di tanto.

L’ordine era di avanzare e prendere gli obiettivi senza coinvolgere i civili, per quanto questo sia possibile in guerra. E così nei primi giorni i lanci di missili sono stati relativamente pochi e diretti verso obiettivi ben distinti dalle abitazioni, si è preferito l’utilizzo dei razzi dagli elicotteri alle bombe degli aerei e i mezzi corazzati hanno provato a entrare in città senza che prima vi fossero state piogge di missili per terrorizzare la popolazione e fiaccarne la possibile resistenza.

Resistenza oltre le attese

Ma non è andata secondo le attese. Le truppe ucraine hanno resistito molto più del previsto e la popolazione si è rivoltata contro i russi e si è stretta attorno al governo. E così dopo quasi una settimana nessun grande centro è stato conquistato: Mariupol nel sud-est, centrale per il controllo del mare d’Azov, Kherson nel sud, sulla strada per Odessa, Chernihiv a nord, Kharkiv a nord-est, seconda città del paese e snodo verso il Donbass, e la capitale Kjiv resistono, sebbene non si sa per quanto. Probabilmente non molto.

Assedio

Presi in contropiede, Putin e i suoi generali hanno deciso che è ora di giocare pesante e di passare dall’avanzata lampo, che faticano a gestire anche logisticamente, a quello in cui sono più esperti: l’assedio. È una tecnica che le truppe di Mosca hanno sperimentato con brutalità e successo già negli anni ’90 ai tempi della Cecenia, quando rasero al suolo la capitale Groznyj, e più recentemente in Siria dove si stima che i bombardamenti russi abbiano causato 5.700 morti di cui un quarto bambini. Lo schema prevede che l’esercito circondi la città che si vuol conquistare e che quest’ultima venga bombardata e bersagliata dall’artiglieria e da salve di missili. La popolazione viene terrorizzata, stremata, infrastrutture e comunicazioni distrutte, fino a eliminare ogni velleità di resistenza. Dopodiché si prende il controllo incuranti delle migliaia di vittime e delle sofferenze imposte ai civili.

Kharkiv

Il cambio di passo è già avvenuto a Kharkiv dove i russi, dopo essere stati ricacciati indietro dalla resistenza ucraina, hanno iniziato a lanciare missili contro la città. E lo stesso copione si sta ripetendo o è in procinto di ripetersi negli altri maggiori centri del paese a oriente del Dnepr, il fiume che taglia in due il paese. L’obiettivo dei generali russi sarebbe quello di circondare le truppe ucraine che sono a est del fiume per impedire che si spostino a difesa della capitale o che si rifugino a ovest per poi riorganizzarsi. A tal fine le armate di Mosca devono avanzare da nord, superando il caposaldo di Kharkiv, e da sud, conquistando Mariupol. Il tutto mentre truppe e carri armati si ammassano intorno a Kiev, già bersagliata dai missili, per stringerla in una morsa e costringerla alla resa.

La seconda fase

«Nei primi giorni hanno pagato il prezzo della loro stessa retorica, ovvero che questa fosse una guerra di difesa contro i fascisti e i neo-nazisti» – sottolinea Mathieu Boulègue, esperto di strategia militare russa presso il centro studi di Chatham House. «Ma ora abbiamo il Cremlino irritato e ancora non sappiamo cosa abbia in serbo la Russia. Il mondo sta per assistere alla seconda fase nella quale useranno l’artiglieria pesante e le truppe di terra come stanno facendo a Kharkiv e Mariupol. E temo che sia solo l’inizio. Potremo assistere all’arrivo di truppe più esperte, a un minor utilizzo di sistemi di puntamento di precisione, più bombardamenti a tappeto e più vittime».

Difficile inoltre che in questa seconda fase si ripetano gli errori nella gestione della logistica e della catena di rifornimenti e nella protezione delle linee di approvvigionamento che avrebbero invece caratterizzato la prima fase dell’invasione. Problemi li avranno invece a breve le forze armate ucraine che, secondo gli esperti, hanno munizioni per un’altra settimana o poco più.

Tra il dire e il fare

Per evitare che l’esercito di Kjiv rimanga senza armi i paesi occidentali hanno promesso rifornimenti di ogni tipo: missili Stinger e Javelin, armi anticarro, armi leggere, visori notturni, attrezzature per la comunicazione. Il problema tuttavia è farli arrivare dove servono. La consegna in volo è fuori questione perché vorrebbe dire ingaggiare battaglia con l’aviazione russa, opzione che porterebbe a un confronto militare diretto. Si dovrà quindi procedere via terra attraverso il confine tra Polonia e Ucraina, lungo 535 km. Ma il confine è distante oltre 600 km da Kjiv e oltre 1.000 km da Kharkiv, organizzare dei trasporti che eludano le forze moscovite, aeree e terrestri, è complicato. E farle arrivare all’interno delle città assediate, circondate dalle truppe russe, sarà ancora più complicato. Il quadro inoltre potrebbe farsi ancora più difficile se Kjiv dovesse arrendersi e il governo venisse sostituito con un esecutivo fantoccio di Mosca. A quel punto è verosimile che si creerebbero gruppi di resistenza nelle diverse regioni del paese che però sarebbero probabilmente privi di un comando centrale con il quale coordinare le consegne. Senza contare che tanto la Nato, quanto la UE e i suoi paesi membri lavorano solo con i governi, il che renderebbe vitale almeno l’esistenza di un esecutivo in esilio e quindi la sopravvivenza del presidente Volodymyr Zelensky. Sarebbero possibili operazioni coperte, ma si tratta di un film completamente diverso. Infine, il tutto si basa sulla disponibilità continuata della Polonia a consentire che tali operazioni partano dal suo territorio. Cosa non scontata, posto che vorrebbe dire concedere un casus belli e divenire un possibile obiettivo di rappresaglie russe. L’Ungheria, ad esempio, che pure condivide circa 100 km di confine con l’Ucraina, ha già chiarito che non fornirà mai la sua disponibilità a fare da base per l’invio di armi.

«I soldati ucraini non sono in grado di rivaleggiare con le unità russe» - sottolinea il generale Curtis M. Scaparrotti, già comandante in capo del comando americano in Europa e supremo comandante delle forze Nato – «Ma non si piegheranno. Devono sopravvivere alla transizione da forza armata a resistenza, un passaggio difficile. I Russi devono consolidare le loro conquiste e controllare un paese vasto e una popolazione ostile. I prossimi giorni ci diranno come potrebbe evolvere la situazione. Ma se le cose dovessero diventare difficili i Russi diventeranno brutali».

Tuttavia, proprio per i fattori evidenziati dal generale Scaparrotti, il tempo potrebbe non giocare a favore di Putin. Le ragioni poco comprensibili per cui è stata invaso un paese a cui molti russi sono legati anche per via familiare, il mordere delle sanzioni, la svalutazione del rublo, il malumore in sottofondo di parte dell’establishment, sono tutti fattori che spingono perché l’avventura militare russa trovi velocemente un epilogo. Il che non è necessariamente una buona notizia. Potrebbe voler dire un’escalation di violenza, più bombe, più missili, più vittime e un numero enorme di persone in fuga.