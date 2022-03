Ucraina, Fontana: dovremo riattivare centri vaccinali

(ANSA) - MILANO, 04 MAR - "Dal punto di vista sanitario stiamo organizzandoci per capire se tutti quelli che entrano sono a posto con la vaccinazione anti-Covid. Dovremo riattivare tutti i centri per vaccinare i cittadini ucraini, l'unico problema è che non tutti si sono registrati al loro arrivo. A questi bisognerà rivolgere un invito affinché si rechino presso i centri vaccinali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sull'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. (ANSA).