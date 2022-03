Ucraina: Fico, in contatto per videoconferenza con Zelensky

(ANSA) - NAPOLI, 11 MAR - "Siamo in contatto con le autorità ucraine e l'ambasciatore ucraino in Italia ed attendiamo notizie". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, sull'invito rivolto al presidente dell'Ucraina, Zelensky, a parlare in videoconferenza alla Camera. E anche il Senato è al lavoro per cercare di convocare una seduta comune del Parlamento italiano con il presidente ucraino. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Madama, un confronto è in corso tra la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente della Camera, Roberto Fico, e i reciproci uffici di presidenza. In questa fase interlocutoria sarebbe coinvolto anche il governo. (ANSA).