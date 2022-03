Ucraina: dopo 15 anni lascia Trieste per andare a combattere

(ANSA) - TRIESTE, 01 MAR - «Mio marito parte oggi. Ha caricato l'auto di abbigliamento e generi di prima necessità per i soldati ucraini. E anche lui va a combattere, per difendere il suo Paese». Così Iryna Kryskova, 35 anni, cittadina ucraina, madre di tre figlie, ha salutato il marito che oggi è partito da Trieste per andare ad arruolarsi nella riserva della sua città, a metà strada tra Kiev e Leopoli. E' la vicenda pubblicata oggi dal quotidiano Il Piccolo, che incontrato la donna nell'appartamento dove vive e dove con il marito ha organizzato una raccolta di abiti invernali e alimenti per i militari. Una iniziativa lanciata sui social e che ha raccolto grande attenzione, tanto che il salotto era pieno di prodotti. Iryna e suo marito vivono da 15 anni a Trieste, lei lavora in un supermercato, lui ha un lavoro stabile da idraulico, riporta Il Piccolo. "Mio marito ha giurato di proteggere il suo Paese, 'ti prego, non fermarmi'", le ha chiesto. "So che la partenza era inevitabile, lui sente che è un suo dovere", ha spiegato la donna. (ANSA).