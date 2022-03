Ucraina, 14 persone salvate da un'azienda di vigilanza romana

Roma, 7 mar. (askanews) - Emergenza Ucraina: 14 persone salvate alla frontiera da un'azienda di vigilanza romana Prelevati alla frontiera per arrivare in Ungheria e in Italia sui mezzi della Hydra Servizi Sicurezza. Il titolare: "lo abbiamo fatto perchè non potevamo più stare fermi a guardare"Sono partiti di notte per portare in salvo quanta più gente possibile dalla frontiera Ucraino-ungherese, e poche ora fa, rientrati a Roma dopo migliaia di chilometri, i membri del direttivo di Hydra servizi fiduciari, un'azienda di servizi di vigilanza con sede in via di Torre Spaccata e presenti sul territorio di Ostia e Casal Palocco e infernetto e Vitinia, ci hanno raccontato la loro storia incredibile e toccante.Prelevati alla frontiera per arrivare in Ungheria e in Italia sui mezzi della Hydra Servizi Fiduciari. Il titolare: "lo abbiamo fatto perchè non potevamo più stare fermi a guardare"Grazie all'azione volontaria di Corrado Innocenzi e il suo team, oggi 14 persone si trovano al sicuro e ricongiunte con le proprie famiglie tra Roma e Budapest. Dopo giorni di orrori visti in tv e appresi sui giornali, i membri del direttivo di Hydra Servizi Fiduciari non ce l'ha più fatta a stare guardare, e ha deciso di attivarsi con i propri mezzi e andare alla frontiera, per sottrarre a questa guerra assurda, qualche vittima innocente.E' bastato poco al team di Hydra, per comprendere che sia per i mezzi a loro disposizione che per la preparazione professionale che li rende in grado di affrontare eventuali rischi, potevano farcela. Così si sono messi in viaggio per associarsi alle tante operazioni umanitarie che si stanno moltiplicando sul territorio nazionale."Ci siamo prima informati sul punto della frontiera dove era più utile andare, e poi ci siamo mossi mercoledì sera arrivando il giovedì pomeriggio con le nostre macchine aziendali alla frontiera Ucraino-ungherese. Lì poi ci siamo rivolti al centro allestito da Caritas e ed altre associazioni umanitarie dove stavano arrivando di continuo persone in fuga dalla guerra. Un'operatore della Caritas a quel punto, ci ha segnalato le persone ucraine che erano in attesa di ricongiungimento familiare ma senza un trasporto al momento. Così abbiamo fatto salire sui mezzi due famiglie con quattro donne e due bambini con la paura negli occhi, e le abbiamo trasportate fino alla stazione di Budapest".