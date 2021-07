Ucciso in piazza: presidio per Musta, 'Adriatici assassino'

(ANSA) - VOGHERA (PAVIA), 24 LUG - Sono alcune centinaia, in gran parte di origini arabe, le persone che a Voghera stanno protestando per l'uccisione di Youns El Boussettaoui' il marocchino ucciso martedì dall'assessore alla sicurezza Massimo Adriatici, conosciuto nella cittadina pavese come Musta. Al presidio davanti al luogo in cui l'immigrato è stato colpito anche esponenti di varie realtà di sinistra. "Vogliamo giustizia" scandiscono i manifestanti che accusano Adriatici di essere un "assassino". (ANSA).