(ANSA) - PAVIA, 21 APR - Un giovane di 28 anni è stato ucciso la scorsa notte a Vigevano (Pavia), in una zona vicina al centro. La vittima avrebbe subito percosse sino a causarne la morte. Per l'omicidio gli agenti del commissariato di Vigevano hanno fermato un uomo. Le circostanze del delitto devono ancora essere chiarite, ma non si esclude che sia maturato in ambito familiare. (ANSA).