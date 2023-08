Un giovane 23enne è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, a colpi di fiocina. E' successo nel pomeriggio, in mezzo alla gente nella cittadina balneare. Secondo le prime informazione il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza. La vittima era in auto con un amico, l'aggressore su un altro veicolo e ad un certo punto avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito l'altro automobilista con una fiocina per poi darsi alla fuga.

La tragedia

Secondo le primissime ricostruzioni, pare che a scatenare la furia omicida sia stata una mancata precedenza: la tragedia è avvenuta in via Cilea nei pressi di una rotatoria. Sarebbe nata una discussione tra due automobilisti, il 23enne avrebbe difeso l'amico con cui era in auto e l'altra persona avrebbe impugnato una fiocina e sparato, uccidendolo sul colpo.

Caccia all’uomo

Il killer si è quindi allontanato dal luogo del delitto, fuggendo con la macchina. Ma la zona è piena di telecamere altamente sofisticate in grado di leggere anche la targa dei veicoli. Avrebbe dunque i minuti contati.