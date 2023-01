Uccise moglie per 'delirio di gelosia', anziano di nuovo assolto

(ANSA) - BRESCIA, 21 GEN - La Cassazione ha confermato l'assoluzione nei confronti dell'uomo che a Brescia uccise la moglie e che dal primo grado è assolto per "delirio di gelosia". Antonio Gozzini, oggi 81enne, la notte tra il 3 e il 4 ottobre del 2019 uccise in casa la moglie Cristina Maioli colpendola con un martello e poi accoltellandola. L'uomo è stato dichiarato incapace di intendere e volere perché affetto da delirio di gelosia ed è ricoverato nella Rems di Castiglione delle Stiviere (Mantova). La patologia psichiatrica era stata riconosciuta in primo grado da due consulenze, della difesa e dell'accusa, durante il dibattimento. "Appare necessario non confondere i disturbi cognitivi con le episodiche perdite di autocontrollo sotto la spinta di impellenti stimoli emotivi; la liberazione dell'aggressività in situazioni di contingenti crepuscoli della coscienza con la violenza indotta dalla farneticazione nosologica; il "movente" con il "raptus" e "l'allucinazione"; il femminicidio con l'uxoricidio" scrisse il presidente della Corte d'Assise Roberto Spanó nelle motivazioni della sentenza di primo grado, confermata in appello e ora diventata definitiva in Cassazione. (ANSA).