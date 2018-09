Uccise fidanzata: incontro amici-Salvini

(ANSA) - UDINE, 24 SET - Alcuni amici di Nadia Orlando, la giovane uccisa dal fidanzato a Vidulis di Dignano (Udine) la sera del 31 luglio 2017, sono riusciti a incontrare ieri sera il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la Festa della Lega del Friuli Venezia Giulia. "Siamo soddisfatti. Ci ha detto che si ricordava del nostro caso, di essere venuto a Vidulis e di non preoccuparci che nel pacchetto sicurezza si farà qualcosa - ha detto un rappresentate della delegazione, Giuseppe Melillo - questo da un po' di serenità anche per tutte le altre Nadia". L'incontro tra Salvini e gli amici di Nadia è avvenuto al termine della serata, dopo il comizio sul palco. I cittadini di Dignano erano arrivati al Parco Rubia intorno alle 19 con i cartelli per Nadia per ricordare il caso della ragazza friulana uccisa e chiedere al Governo il cambio delle norme sulla giustizia, in particolare sulla custodia cautelare. A inizio serata era presente anche il nonno della ragazza Giovanni Zuccolo.