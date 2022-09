Uccide il fidanzato: 'non volevo ammazzarlo,volevo difendermi'

(ANSA) - PADOVA, 30 SET - "Sono disperata. Volevo solo difendermi dall'ennesima aggressione, non volevo uccidere Mattia". Così Valentina Boscaro, la padovana di 31 anni agli arresti domiciliari per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, ha manifestato il suo stato d'animo nell'incontro avuto oggi nella sua abitazione - la donna è ai domiciliari - con l'avvocato difensore Nicola Guerra, al quale ha ribadito la propria versione dei fatti. Ovvero, che avrebbe colpito con il coltello a serramanico il ragazzo per difendersi. Domani alle 10 al Tribunale di Padova si terrà intanto l'udienza di convalida del fermo. La ragazza, secondo quanto riferito dal legale, è tornata a sottolineare che la relazione con il compagno era burrascosa, fatta di continui litigi, e tuttavia non riusciva a tenerle lontano Mattia. Nel corso dell'udienza di domani la 31enne con ogni probabilità confermerà la versione già fornita ai carabinieri. (ANSA).