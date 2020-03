Strangola la compagna studentessa di Medicina e tenta il suicidio: arrestato

Una giovane donna, Lorena Quaranta, studentessa di Medicina, è stata strangolata e uccisa dal compagno che, dopo aver tentato il suicidio, ha chiamato i carabinieri. Il fatto è avvenuto a Furci Siculo, in provincia di Messina, dove i due vivevano. Alle forze dell'ordine giunte sul posto il presunto omicida, Antonio De Pace, che era in stato confusionale, ha confessato il delitto spiegando di aver ucciso la compagna al culmine di un violento litigio. Immediato è scattato l'arresto. La tragedia si è consumata in un condominio nella zona a monte del paese. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva e della compagnia di Taormina. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Messina guidata da Maurizio de Lucia.

La vittima era originaria originaria di Favara (Ag) e studiava all'Università di Messina. Anche il presunto omicida era uno studente di Medicina ma calabrese di Vibo Valentia. Prima di chiamare i carabinieri il giovane avrebbe cercato di suicidarsi tagliandosi le vene, ma forse un ripensamento o il non essere riuscito a mettere in atto il piano di togliersi la vita, lo ha spinto a chiamare i carabinieri che, giunti sul posto, lo hanno salvato. Gli inquirenti lo hanno sottoposto a interrogatorio.

Il sindaco: sconvolti, fatto gravissimo

"Siamo sconvolti, la nostra comunità lo era già dal coronavirus e questa mattina ha avuto quest’altra tragedia", ha detto Matteo Francilia, sindaco di Furci. "A quanto pare - ricostruisce il sindaco - lui ha strangolato lei, poi ha tentato di suicidarsi e non c'è riuscito quindi ha contattato i carabinieri. Sono sul posto e confido nell’ottimo lavoro che stanno svolgendo l’Arma dei carabinieri e la magistratura. Certamente vanno accertati i fatti. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima e chiaramente condanna nella maniera più assoluta, forte e ferma questo gravissimo gesto".