'Tutti gli italiani saranno vaccinati entro il prossimo autunno'. La promessa di Arcuri

Roma, 10 gen. (askanews) - "Riusciremo a vaccinare tutti gli italiani entro il prossimo autunno. Prima di quel giorno bisogna continuare a pattinare in un equilibrio tra le vaccinazioni e i contagi. Bisogna continuare a fare attenzione e a rispettare tutte le precauzioni. Vediamo da lontano la fine del tunnel ma l'epidemia non è fuori controllo ma ha ripreso la sua recrudescenza in Francia, Spagna, Uk e anche in Germania". Lo ha detto il commissario per l'eemrgenza Covid, Domenico Arcuri intervenuto a Mezz'ora in Più su Rai Tre.

In arrivo 100 mila dosi di vaccino Moderna

Arriveranno la prossima settimana le prime 100mila dosi del vaccino di Moderna in Italia. Le dosi saranno consegnate direttamente alle Regioni. Secondo quanto si apprende, le prime 47mila dosi arriveranno fra lunedì e martedì, il resto qualche giorno dopo. La distribuzione del vaccino Moderna entrerà a regime dall'ultima settimana di gennaio quando le dosi saranno consegnate a Pratica di Mare per un totale di 764mila dosi entro fine febbraio.