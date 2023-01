Turista accoltellata a Termini, aggressore fermato a Milano

Roma, 3 gen. (askanews) - L'aggressore della stazione Termini, Aleksander Mateusz Chomiak, è stato bloccato nel pomeriggio da un carabiniere fuori servizio alla Stazione Centrale di Milano. Il 25enne, identificato come l'uomo che ha accoltellato la turista israeliana, si era reso irreperibile subito dopo l'aggressione.Il carabinieri che lo ha fermato è un vice Brigadiere del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Milano, ha riconosciuto, bloccandolo, il 25enne polacco. Sono in corso ulteriori accertamenti presso la Caserma Montebello sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano dove è stato trasportato il fermato.L'attività è stata resa possibile grazie alla perfetta sinergia tra l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato che ha fornito - sin da subito - tutti gli elementi per l'identificazione.