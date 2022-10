Turismo all'aria aperta, Club del Sole cresce: +51% sul 2019

Milano, 11 ott. (askanews) - Un'estate 2022 che ha superato i risultati del periodo pre pandemia: Club del Sole, azienda specializzata nelle vacanze all'aria aperta al mare, ha fatto registrare un fatturato di oltre 80 milioni di euro, il 51% in più rispetto al 2019.Nei 20 villaggi Club del Sole presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul Lago di Garda, hanno alloggiato oltre 3 milioni di ospiti, in lodge di design, appartamenti, bungalow, fino ai luxury caravan. Gli italiani, dato in crescita per le vacanze all'aria aperta, sono stati il 62% della clientela totale del 2022, ma anche dal mercato internazionale sono arrivati buoni risultati, con un 38% di presenze che, si stima, nel 2023 raggiungerà la quota del 45%.Nel corso di quest'anno Club del Sole ha lanciato anche diversi progetti che si completeranno nel 2023: un protocollo di ospitalità per le famiglie che viaggiano con il loro cane; l'implementazione in esclusiva per l'Italia dei luxury caravan Discovery, per una totale immersione nella natura; la creazione di un ecosistema per portare sempre di più il cicloturismo nei villaggi del Gruppo; l'apertura di un vero parco avventura all'interno di un villaggio, quello di Lido di Spina. Con la prospettiva di arrivare a un modello che superi quello del camping village tradizionale per arrivare a villaggi all'aria aperta full service.I progetti per il prossimo anno prevedono inoltre il potenziamento dell'offerta, a partire dal completamento dei lavori nelle strutture del Romagna Family Village e del Rimini Family Camping Village, per arrivare al lancio del Pini Beach Village sulla spiaggia di Punta Marina Terme, sempre inEmilia-Romagna. Inoltre il Gruppo sta lavorando sul fronte tecnologico per creare un sistema digitale che segua gli ospiti dalla prenotazione fino al termine della vacanza. E le prospettive di sviluppo riguardano sia l'ipotesi di puntare anche sul Trentino Alto-Adige sia il lancio di un concept per glieventi aziendali in contesto naturalistico.Per il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli, il 2022 è stato un anno chiave, all'insegna della convinzione che il tipo di vacanza offerto dal Gruppo rappresenti la vera vacanza del futuro.