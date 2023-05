Tumori, oggi giornata nazionale malato Oncologico

Roma, 21 mag. (askanews) - "La giornata di oggi è fondamentale per evidenziare i bisogni dei pazienti oncologici e confermare l'impegno dell'industria farmaceutica nella ricerca e nello sviluppo di nuovi farmaci antitumorali", dichiara Marcello Cattani, Presidente di Farmindustria, in occasione della XVIII Giornata nazionale del Malato Oncologico che si celebra ogni anno la terza domenica di maggio."Il progresso nel campo della ricerca oncologica ha portato - aggiunge in una nota - a una maggiore comprensione delle cause genetiche e molecolari dei tumori, potenziando notevolmente la diagnosi precoce e la terapia mirata. Grazie a questi progressi, molti pazienti affetti da cancro possono beneficiare di cure più efficaci e con minori effetti collaterali, migliorando la loro qualità di vita e aumentando la sopravvivenza.

Sono oltre 8.000 i farmaci attualmente in fase di ricerca e sviluppo a livello globale (fonte: Citeline 2023).In Italia gli studi clinici - secondo un'indagine Altems - sono circa mille, di cui la metà in oncologia. Studi che, oltre a garantire l'accesso alle nuove cure ai cittadini, permettono risparmi per il Servizio Sanitario Nazionale: ogni euro investito dalle aziende in quest'area produce infatti un beneficio complessivo per il SSN di 3,35 euro.Secondo il presidente di Farmindustria "Si può fare ancora di più: perfezionando gli stili di vita, puntando sulle diagnosi precoci e assicurando un accesso alle cure rapido, equo ed omogeneo. Il malato oncologico, anche dopo la guarigione, ha bisogno di un'assistenza multidisciplinare e multidimensionale, che riguarda non solo lui ma l'insieme dei suoi caregiver.In questo senso va il Piano Oncologico Nazionale, sviluppato secondo un approccio globale e intersettoriale.Senza dimenticare il necessario rafforzamento del network pubblico-privato, il potenziamento dei servizi come la medicina di prossimità, di telemedicina, di connected care e delle applicazioni delle tecnologie digitali. A supporto dell'assistenza e del lavoro di ricercatori, medici e tutto il personale sanitario.Per guardare con fiducia al futuro - conclude Cattani - è importante coniugare l'innovazione e lo sviluppo di nuove terapie, che hanno impatto sulla qualità di vita dei cittadini, con ogni tipo di iniziativa non solo assistenziale ma anche culturale ed educativa. Vogliamo continuare a essere sempre più e meglio al fianco dei malati. E continueremo ad impegnarci per un futuro senza cancro.".