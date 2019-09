Impennata della spesa per i farmaci oncologici in Italia: la soluzione è la 'prevenzione personalizzata'

Più 659 milioni di euro in un anno. C'è stata una vera impennata della spesa per i farmaci oncologici in Italia e questo dato pone il problema della sostenibilità del sistema sanitario nazionale. La spesa dei medicinali anticancro era pari a 5 miliardi nel 2017, ma ha raggiunto i 5 miliardi e 659 milioni nel 2018. Gli ultimi dati relativi al peso sul Servizio sanitario nazionale sono stati presentati dall'Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) durante il Congresso dell' Esmo (Societa' Europea di oncologia medica).

La "prevenzione personalizzata"

Per la presidente Aiom, Stefania Gori, "per assicurare la sostenibilità del sistema vanno delineati percorsi su misura, che devono includere stili di vita sani e il rischio genetico". Indispensabili anche le Reti oncologiche regionali. A fronte di un costante incremento delle uscite per la cura dei tumori, sottolinea l'Aiom, "nel nostro Paese tutti i pazienti riescono ad accedere alle terapie migliori". In cinque anni (2013 - 2017) nel mondo sono stati commercializzati 54 nuovi trattamenti anticancro e l'Italia ha garantito (entro il 2018) la disponibilità a 35 di queste molecole innovative, collocandosi al quinto posto a livello internazionale dopo Stati Uniti (52), Germania (43), Regno Unito (41), Francia (37), e davanti a Canada (33), Spagna (30) e Giappone (29). Secondo Giordano Beretta (Aiom), "la sfida futura è arrivare a una prevenzione personalizzata di ogni persona sulla base dei rischi genetici e, quindi, non modificabili solo con gli stili di vita. Solo lo sviluppo di terapie e prevenzione personalizzata potrà offrire benefici tali da mantenere la sostenibilità del sistema sanitario, guarendo al contempo un numero sempre maggiore di pazienti".

"Eliminare gli esami e trattamenti inutili per i pazienti"

Il problema resta dunque quello di reperire maggiori risorse da destinare alla spesa per i farmaci. "Una priorità è cominciare ad eliminare gli esami e trattamenti in vari casi somministrati inutilmente ai pazienti - spiega Beretta -. In questo modo si otterebbe una abbattimento della spesa generale di almeno il 20%". Tuttavia "finché non saranno a regime le Reti oncologhiche regionali ci sarà inevitabilmente un aumento della spesa. Se, ad esempio, un paziente con sarcoma viene trattato in un centro inadeguato, poi si dovrà spostare il paziente e rieffettuare gli esami, con uno spreco di soldi e risorse".

"Va fissato un tetto al guadagno"

"L'Agenzia italiana del farmaco Aifa dovrebbe trovare un meccanismo sulla base del quale concordare con le aziende il prezzo dei nuovi farmaci in modo da garantire però la sostenibilità del Sistema. In altri termini - chiarisce Beretta - è giusto che le aziende guadagnino, ma va fissato un tetto a tale guadagno". Infine, conclude, "è importante che il Nuovo governo rinnovi il Fondo triennale per i farmaci oncologici innovativi. La nostra richiesta e' che non solo venga mantenuto, ma venga anche reso più stabile".

"Ridotto valore aggiunto" dei nuovi farmaci anticancro

"Molti dei nuovi farmaci anticancro hanno un ridotto valore aggiunto per i pazienti - in termini di sopravvivenza, qualità di vita o trattamento delle complicanze - rispetto ai trattamenti standard e vedono raramente giustificato il proprio costo extra". E' questa la conclusione di due studi internazionali presentati al Congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo). Il primo studio è stato condotto da istituti francesi di ricerca insieme alla Law School Suffolk University di Boston ed ha valutato la relazione tra il prezzo dei farmaci innovativi ed i loro benefici terapeutici aggiuntivi, rispetto alle terapie standard, sulla base di una scala di parametri fissata dalle autorità sanitarie francesi e dall'Esmo. Sono stati considerati i farmaci innovativi per il trattamento dei tumori solidi registrati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) tra il 2004 e il 2017, un totale di 36 prodotti. Lo studio ha dimostrato che circa la metà dei nuovi farmaci considerati aveva un basso valore aggiunto sulla base dei parametri di valutazione della scala Esmo e circa i due terzi dimostravano un basso valore aggiunto sulla base della scala di parametri utilizzata dagli enti regolatori francesi