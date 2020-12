Truffa alla Regione Puglia, 6 arresti, sequestro 22mln beni

(ANSA) - BARI, 16 DIC - La Guardia di Finanza sta notificando un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di sei persone, tra le quali tre avvocati e una dipendente del Tribunale di Bari, e una misura interdittiva, nell'ambito di una indagine su presunte truffe alla Regione Puglia. E' in corso anche il sequestro preventivo di beni per oltre 22,3 milioni di euro, corrispondente al valore delle truffe. I fatti riguardano compensi legali pagati dalla Regione per migliaia di contenziosi su indennizzi in agricoltura dal 2006 al 2019. (ANSA).