Alluvione Marche: trovato il corpo di Mattia in un campo vicino al fiume Nevola

ll corpo di un bambino, verosimilmente quello del piccolo Mattia di 8 anni disperso nell'alluvione delle Marche, è stato ritrovato dai carabinieri nel corso delle ricerche partite subito dopo la bomba d'acqua che ha colpito molti paesi marchigiani giovedì scorso. A quanto si apprende, non c'è ancora l'ufficialità visto che sarà necessario aspettare gli accertamenti medico-legali, ma tutto fa pensare che si tratti proprio del piccolo. Il corpo è stato ritrovato in zona Trecastelli (Ancona).

Intanto la Regione Marche istituirà una Commissione tecnica "per svolgere un'indagine finalizzata all'accertamento della regolarità e dell'appropriatezza delle procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle competenti strutture organizzative della Protezione civile regionale" per l'alluvione del 15 settembre. L'annuncio del presidente Francesco Acquaroli, dopo le polemiche e le accuse legate in particolare alla fase di gestione dell'allerta sull'alluvione, arriva nel giorno della visita della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese - con tappe a Barbara, Ostra e Senigallia - per portare, la vicinanza del governo a chi ha perso i propri cari, ai feriti e a tutte le comunità e auspicare un riavvio della vita normale.