Trovato morto in impianto per rifiuti, ipotesi suicidio

(ANSA) - CAGLIARI, 05 LUG - I carabinieri della Compagnia di Villacidro stanno lavorando per ricostruire la tragedia avvenuta all'interno dello stabilimento per il trattamento dei rifiuti, Villaserrvice, nel Cagliaritano. Un operaio di 56 anni è morto cadendo all'interno di un impianto. L'episodio è avvenuto prima delle 6. A fare scattare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro del 56enne. Gli operai del turno di notte non lo avevano più visto e hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Dopo circa 30 minuti dal loro arrivo i militari hanno trovato il cadavere dell'uomo all'interno del macchinario impiegato per il trattamento dell'umido. Sul posto sono anche arrivati i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e i funzionari dello Spresal di Sanluri. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire dettagliatamente quanto accaduto all'interno della Villaservice senza escludere alcuna pista, tra le ipotesi anche quella di un suicidio. (ANSA).