Uccisa a coltellate nel Cagliaritano, il compagno fermato con l'accusa di omicidio ha tentato il suicidio

È stato fermato con l'accusa di omicidio volontario Sandro Sarais, 56 anni, compagno di Mihaela Kleics, la 50enne romena uccisa a coltellate nella sua abitazione a Quartu Sant'Elena. L'uomo è attualmente piantonato dai carabinieri all'ospedale Brotzu di Cagliari. Ha infatti tentato il suicidio, cercando di tagliarsi la gola e i polsi. I militari sono riusciti a rintracciarlo grazie all'attività informativa e attraverso le celle della telefonia mobile. Si era nascosto in auto nelle campagne di Castiadas, nel sud Sardegna, vicino a un cavalcavia.

I vicini: "Li abbiamo sentiti litigare"

I carabinieri lo stavano cercando dal primo pomeriggio di oggi, quando è stato scoperto il cadavere della donna. Sapevano chi era, visto che già nelle scorse settimane erano intervenuti in quella abitazione per sedare delle liti. A chiamarli i vicini di casa della 50enne, allarmati per le urla. "Li abbiamo sentiti litigare - raccontano - Lui urlava: 'ti ammazzo, ti ammazzo', mentre lei lo invitava ad andarsene". Anche sabato scorso erano state chiamate le forze dell'ordine, mentre in passato era anche intervenuta un'ambulanza e i medici avevano medicato la donna.

La donna era stesa, vestita, in camera da letto

Sull'uscio nessun segno di forzatura e in casa non c'era nulla in disordine. Solo in camera da letto, da quanto si apprende, c'erano tracce di sangue. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia e della Stazione di Quartu , sono intervenuti gli specialisti del Ris, gli investigatori del Nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari, il medico legale Roberto Demontis e la magistrate di turno, Nicoletta Mari. I militari sono ora al lavoro per ricostruire le ultime ore di vita della donna.