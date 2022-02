Troppi rintocchi, a Bruxelles vicenda campane vicino Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 19 FEB - Arriva addirittura a Bruxelles la polemica sui troppi rintocchi delle campane della storica chiesa di Sant'Ulderico/Sveti Urh a Dolina in provincia di Trieste, a ridosso del confine con la Slovenia. Tutti gli otto eurodeputati sloveni hanno infatti presentato un'interrogazione scritta alla Commissione europea sostenendo che il sequestro delle campane è stata "una interruzione di una lunga tradizione e una ingerenza nella cultura e nei costumi di questo luogo". Inoltre, hanno criticato il provvedimento adottato dalle autorità italiane definendolo "sproporzionato" e pericoloso per "la complessa convivenza tra le persone e le nazioni che convivono in quest'area". Gli eurodeputati chiedono quindi alla Commissione se fosse a conoscenza del caso e in che modo intende adoperare per "far cessare le sproporzionate azioni nei confronti della libertà religiosa e della tradizione culturale nell'area dove vive la Comunità autoctona slovena nella Repubblica Italiana". I deputati non si accontenteranno di una risposta "burocratica", ma "una soluzione attiva e risolutiva del problema, che aiuti a ristabilire la fiducia tra la popolazione". Dal 12 gennaio scorso campane e orologio non suonano più dopo che il giudice ne ha disposto il dissequestro ma, a quanto pare, il meccanismo non può essere regolato sulla base delle condizioni della magistratura in quanto a intensità del suono e frequenza dei rintocchi. (ANSA).