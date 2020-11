Trivulzio, nuova impennata di casi nella Rsa. L'Ordine dei Medici: "Il sistema è scoppiato"

Sessantaquattro dipendenti positivi al Covid su un totale di 551 e 20 "in attesa di referto". E' l'ultimo bollettino del Pio Albergo Trivulzio di Milano, già travolto dalla prima ondata della pandemia. Questa volta, però, sono soltanto sette i pazienti contagiati e molti sono risultati 'falsi positivi'. Inoltre, dei "64 operatori, solo 11 operatori sono sanitari (medico, infermieri, OSS); i restanti si dividono in 17 amministrativi, 7 operatori della cucina, 10 tra operatori della riabilitazione ed animatori, 19 operatori delle ditte esterne".

Pregliasco: "Dipende anche dai maggiori controlli"

"I numeri rappresentati - ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco, consulente tecnico scientifico del Pat, - pur ancora oggetto di verifica, sono da correlare all'attuale situazione di recrudescenza del contagio territoriale". E soprattutto "non può non evidenziarsi come l'individuazione di soggetti con positività accertata al Sars-CoV-2, ancorché asintomatici, sia il risultato dell'importante operazione di sorveglianza proattiva messa in atto dal Pio Albergo Trivulzio".

L'allarme c'è

Intanto, mentre la zona rossa in Lombardia continua ad alimentare il confronto politico, i numeri del contagio continuano a crescere: oggi sono stati comunicati 8.822 nuovi casi (con una percentuale tamponi/positivi salita al 21,2%) e 139 morti. Il timore è che la corsa del virus metta pericolosamente a rischio la tenuta del sistema sanitario. A tal proposito, il presidente della Regione Attilio Fontana ha rivolto ai medici l'appello a "lavorare insieme per piegare la curva epidemiologica". Ma secondo Maria Teresa Zocchi, consigliera dell'Ordine dei medici di Milano, "il sistema è scoppiato.

I presidi sanitari che mancano

Abbiamo a casa - ha detto - persone in attesa di ricovero, che peggiorano". Inoltre, "non abbiamo ancora oggi la disponibilità dei dispositivi di protezione personale e quindi non riusciamo a visitare i pazienti a casa". Un'accusa che l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha definito "inaccettabile". "Nel solo mese di ottobre - ha chiarito l'assessore - sono stati forniti alle Agenzie per la Tutela della Salute della Lombardia 135.750 camici idrorepellenti, 452.500 mascherine FFP2 e altrettante chirurgiche, 271.500 visiere di protezione". Intanto il virus continua a circolare. A Milano ci sono 33 agenti di polizia locale positivi al coronavirus e 105 in isolamento. E anche Iva Zanicchi, con un video postato su Instagram, ha reso noto di essere risultata positiva al Covid.