E' accusato di omicidio plurimo e di tentato omicidio Alejandro Augusto Stephan Meran, l'uomo che ha ucciso due agenti nella questura di Trieste. Meran, il 29enne originario della Repubblica Dominicana che avrebbe un disagio psichico, non ha risposto alle domande degli inquirenti. Mentre la madre ha raccontato che il figlio la sera prima "sentiva delle voci". Sequestrate le fondine degli agenti, il sindacato Sap accusa: "C'erano problemi". Il Dipartimento di pubblica sicurezza il 2 ottobre faceva sapere che al riguardo erano in corso verifiche e precisa anche che al momento non c'è nessuna prova di fondine inadeguate.

"Sentiva delle voci, che lo stavano perseguitando"

La sera prima della sparatoria in questura Meran diceva alla madre Betania di sentire delle voci "Non riusciva a dormire. Sentiva delle voci, che lo stavano perseguitando e lo volevano ammazzare - ha detto la madre -. Cercavo di calmarlo dicendogli di stare tranquillo, di dormire e che sarebbe passato. E mi diceva: 'Mamma non senti la voce? Non lo vedi? Mi vuole uccidere'".

Meran ha esaurito il caricatore di una pistola

Sarebbero sedici i colpi sparati da Meran. Il domenicano che ha ucciso due agenti in questura ha esploso i proiettili impugnando le pistole di entrambe le vittime. In seguito è stato accertato che l'uomo aveva esaurito i caricatori di almeno una delle due pistole, ha sparato dentro e fuori l'edificio, contro gli agenti negli uffici, contro il personale di guardia e contro i poliziotti della Mobile in auto davanti alla Questura.

I due agenti avevano salvato un giovane che voleva suicidarsi

I due agenti uccisi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, una settimana fa sono stato protagonisti di una operazione delicata, dissuadere un minorenne dal suicidarsi. A renderlo noto è stato il questore Giuseppe Petronzi in una breve intervista al TgR Friuli Venezia Giulia. Al giornalista Antonio Di Bartolomeo, Petronzi ha rivelato l'intervento che, all'epoca, proprio per la delicatezza del fatto, non era stato reso noto.

Polemiche per il tweet di Chef Rubio

Bufera su un tweet di Chef Rubio sui due poliziotti uccisi a Trieste. "Inammissibile che un ladro riesca a disarmare un agente. Le colpe di questa ennesima tragedia evitabile risiedono nei vertici di un sistema stantio che manda a morire giovani impreparati fisicamente e psicologicamente. Io non mi sento sicuro in mano vostra". Il tweet è stato scritto a poche ore dalla morte degli agenti. Parole dure a cui arrivano altrettante dure repliche. Compresa quella del fratello di Matteo Demenego, una delle due vittime: "Sono il fratello del poliziotto impreparato. Beh tieni sempre la guardia alta quando giri perché se colgo impreparato pure te fai la fine di mio fratello! Uomo di m...a! Ti auguro di perdere un tuo caro!". Tanti anche i post di risposta, indignati, di poliziotti.

Lo scontro con Meloni e Salvini

A replicare anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che definisce Rubio "miserabile". E Matteo Salvini, che ha avuto già scontri sui social con lo chef, scrive: "A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e togliere ogni dubbio". E poi chiosa: "non sei uno chef sei uno stupido". Sempre su Twitter, Chef Rubio ha replicato: MUTI SCIACALLI! Chiedete scusa alle famiglie per lo schifo che avete creato oggi. A me non servono perché sarebbero ipocrite e le rifiuterei. Continuerò a lottare per la fratellanza, l’unione e un paese migliore senza di voi Giorgia Meloni e Matteo Salvini".

Rita dalla Chiesa: "Vergognati"

A criticare la presa di posizione del cuoco, al secolo Giorgio Rubini, anche Rita dalla Chiesa. "Semmai ti capiterà di essere minacciato pesantemente da qualcuno - scrive - difenditi da solo visto che di loro non ti fidi. Vergognati per la tua immensa pochezza". E il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, annuncia che chiederà "personalmente all'emittente televisiva che ha messo sotto contratto Chef Rubio di cancellare il suo programma".