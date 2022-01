Giallo a Trieste, il cadavere di un giovane trovato in un ostello: si pensa a un omicidio

Ha 17 anni il ragazzo ucciso in un ostello a Trieste e sarebbe stato strangolato forse per motivi di gelosia da un giovane poco più che maggiorenne. Il presunto autore è stato sentito nella notte dagli inquirenti. Secondo alcune indiscrezioni avrebbe reso delle dichiarazioni in merito all'accaduto. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Da subito tra le ipotesi al vaglio c'era quella dell'omicidio. Sul posto ieri sera erano intervenuti il medico legale e il magistrato di turno.